Um Sportmotorräder immer leichter zu machen, drehen die Entwickler an zahlreichen Schrauben. Beim Thema Rahmen wäre der nächste logische Schritt der Wechsel zu Carbon. Der Einsatz für die Serienfertigung kommt aber aus Kostengründen bislang nicht in Frage. So haben es bislang nur einige extrem teure Prestigemodelle wie die BMW HP4 Race oder die Ducati 1299 Superleggera zu einem Carbonrahmen gebracht.