Honda im Modelljahr 2019

Die neuen Lackierungen wurden auf dem Pariser Autosalon vorgestellt.

Besonders auffällig sind dabei die von Honda als "Königsblau" bezeichneten Elemente, die in der Vergangenheit der Adventure Sports vorbehalten waren. Neben der neuen Tricolor-Lackierung wird es noch eine zweite ganz neue Lackierung in mattschwarz geben. Die rote Africa Twin wird zudem mit einem neuen Africa Twin-Logo ausgestattet, das nun in schwarz daherkommt.

Neben der Basis-Variante hat Honda zudem eine neue Farbvariante der Africa Twin Adventure Sports vorgestellt. Sie wird noch in diesem Jahr in einer neuen Metallic-Silber-Lackierung zu den Händlern rollen. Zu den Preisen für Deutschland hat sich Honda bislang nicht geäußert. Zum Vergleich haben wir nachfolgend die Preise im Modelljahr 2018 aufgeführt, die sich aller Voraussicht nach nur leicht von den Preisen für 2019 unterscheiden dürften: