Für eine schmale Baubreite sitzt die Lichtmaschinen-Starter-Kombination Huckepack über dem Getriebe. Der Antrieb des Hinterrads erfolgt über eine konventionell Kette. Da die Bilder einen Kupplungshebel sowie eine klassische Getriebeansteuerung per Gestänge zeigen scheint das Doppelkupplungsgetriebe DCT hier keinen Stich zu machen.

Jetzt aufgetauchte Bilder zu einer Patentanmeldung durch Honda zeigen eindeutig: die Japaner beschäftigen sich erneut mit einem Reihensechszylinder. Der setzt auf Flüssigkeitskühlung und zwei obenliegende Nockenwellen. Honda versteht es aber geschickt die Kühlschläuche zu verstecken. Auch lässt sich ein System für variable Steuerzeiten in den Entwurf hineininterpretieren.

Das Design lehnt sich an die Rennmaschine RC166 aus den 60ern an.

Klassisches Retro-Design

Eingebettet ist der Reihensechszylinder in einen stählernen Brückenrohrrahmen. Auf beiden Seiten münden die Krümmer in jeweils drei prächtigen Megaphonen. In den Gabelbrücken steckt eine Upside-Down-Forke, die Hinterradschwinge stützt sich über ein Zentralfederbein ab. Vorne verzögern radial angeschlagene Vierkolbenzangen. Das Räderwerk bilden Gußfelgen mit filigranen Speichen.

Vor dem langgestreckten Tank sitzt eine kleine rahmenfeste Halbschale, der Monositz mündet in einen kecken Höcker. Soziusfußrasten deuten aber klar auf einen abnehmbaren Höcker hin. Vorne scheinen sich LED-Leuchten breit zu machen, auf der Kühlerverkleidung sind kleine Winglets angedeutet. Und weil der Entwurf sogar Blinker, Reflektoren, Spiegel und einen Kennzeichenhalter trägt, gehen wir davon aus, dass es sich nicht um eine Studie, sondern um ein kommendes Serienmodell handelt.

Denkbar wäre eine Premiere bereits auf der EICMA oder der INTERMOT in diesem Herbst.