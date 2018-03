Hornig BMW R nineT-Umbau (2018)

Hornig ersetzt diverse Stopfen und ergänzt neue.

Viel Wert wurde auch auf Details gelegt. Für einen sicheren Stand sorgt eine vergrößerte Aufstandsplatte am Seitenständer. Auf dem Tank sitzt ein neuer Deckel, der Fahrer blickt auf einen neuen Tacho. Diverse Rahmen- sowie die Radachsöffnungen verschließen nun schwarze Alu-Abdeckungen. Abgerundet wird der individuelle Look der R nineT mit einem schwarzen Öldeckel. Komplettiert wird die Hornig BMW R nineT mit neuen Reifen. Hier fiel die Wahl auf die bewährten Conti-Stollenpneus TKC70, vorne in der Dimension 120/70 ZR17 und hinten in der Größe 180/55 ZR17.