Indian Chieftain (2019)

Die markantesten Änderungen an den neuen Chieftain-Modellen sind die schnittiger gezeichneten Koffer, die sich jetzt enger an den Kotflügel anschmiegen, und neue Lenkerverkleidungen. Diese sind ab 2019, wie auch die neuen Blinker, mit LED-Leuchten bestückt. Zudem gibt es neue Verkleidungen an den Gabelholmen.