Ducati Monster 1200 und Indian FTR 1200

14.190 Euro kostet die Ducati Monster 1200 in der günstigsten Ausführung, dann rollt sie Rot an, hat Kurven-ABS, Traktions- und Wheeliekontrolle sowie drei Fahrmodi (Sport, Touring und Urban) serienmäßig an Bord. Wer die Wahl zwischen Rot und Grau haben möchte, der muss zur 17.490 Euro teuren S-Version greifen. Indian FTR 1200 im Fahrbericht

Ducati Monster 1200/S im Fahrbericht

Bei der Indian FTR 1200 liegt der Einstiegspreis bei 14.690 Euro, ab Werk rollt sie in Schwarz mit Standard-ABS und Tempomat an. In den Genuss von Kurven-ABS, Traktions- und Wheeliekontrolle sowie drei Fahrmodi (Sport, Standard und Rain) kommen Fahrer der S-Version, die ab 15.990 Euro kostet. Dann kann auch aus drei Varianten von zweifarbigen Lackierungen gewählt: der rot-schwarze Race Replica-Anstrich, Schwarz-Grau oder Grau-Rot. Beide werden von einem flüssigkeitsgekühlten V2 abgetrieben – bei der Ducati leistet der Twin allerdings 147 PS und stellt 126 Nm maximales Drehoment bei 7.750/min bereit, bei der Indian sind es 120 PS und 115 Nm bei 6.000/min. MOTORRAD-Chefredakteur Michael Pfeiffer schildert in seinem Fahrbericht der Vorserien-FTR: „Vielleicht geht eine Ducati besser, dafür läuft der Ami runder.

17 vs. 18 und 19 Zoll große Räder Unterschiede auch beim Räderwerk: Die FTR 1200 rollt abweichend vom Klassenstandard vorne auf 19 Zoll, hinten auf 18 Zoll, womit sie sich am original Flat Tracker von Indian orientiert und die reifenauswahl stark einschränkt. Die Ducati Monster 1200 setzt traditionell auf das gängige 17-Zoll-Format – vorne wie hinten, was ihr breiten Zugang zu aktuellem Sportreifenprofilen verschafft. Zusammen mit dem 87 mm langen Nachlauf dürfte es mit der Monster sportlicher und agiler zugehen, während die FTR mit ihren Radgrößen und einem 130 mm langen Nachlauf „wie auf Schienen um schnelle, lang gezogene Kurven zirkelt. Dafür muss sie allerdings ordentlich am Kragen gepackt werden“, wie Michael Pfeiffer im Fahrbericht schreibt. Hinzu kommt, dass die Indian 13 Zentimeter länger ist als die Ducati, was ebenfalls dafür sprechen könnte, dass sie sich eher an bisher sportlich orientierte Harley-Fahrer wendet als an sportlich orientierte Naked Bike-Piloten. Komfortabel geht es auf der FTR 1200 auf jeden Fall zu, wie der erste Fahrbericht zeigt: „Alles fühlt sich recht leicht und flockig an, weil man so entspannt sitzt. Zudem schlucken die Federelemente viel durch die recht langen Federwege und eine gelungene Grundabstimmung.“ Die Monster verfolgt da einen anderen Ansatz, wie Kollege Thomas Schmieder mit seinen Schilderungen zum Fahrbericht des renovierten 2017er-Modell bestätigt: „Supereasy klappt die rund 219 Kilogramm leichte Ducati Monster 1200 ab, fällt leichter in Schräglage als ein Herbstblatt vom Baum. Kurskorrekturen in Kurven? Kein Problem.“

Technische Daten im Vergleich Daten Ducati Monster 1200 Indian FTR 1200 Bauart V2, flüssigkeitsgekühlt V2, flüssigkeitsgekühlt Hubraum 1.198 cm³ 1.203 cm³ Einspritzung Ø 56 mm Ø 60 mm Kupplung Mehrscheiben-Ölbad-Kupplung Mehrscheiben-Ölbad-Kupplung Bohrung x Hub 106,0 x 67,9 mm 102 x 73,6 mm Verdichtung 13,0:1 12,5:1 Leistung 147 PS 120 PS Drehmoment 126 Nm bei 7.750/min 115 Nm bei 6.000/min Rahmen Stahl-Gitterrohrrahmen Stahl-Gitterrohrrahmen Gabel Upside-down Ø 43 mm Upside-down Ø 43 mm Bremsen v/h Ø 320/245 mm Ø 320/265 mm Assistenzsysteme Kurven-ABS

Traktionskontrolle

Wheeliekontrolle ABS, Tempomat Räder v/h 17 x 3.5 Zoll

17 x 6,0 Zoll 19 x 3,0 Zoll

18 x 4,25 Zoll Reifen v/h 120/70 ZR 17

190/55 ZR 17 120/70 R 19 60V

150/80 R 18 70V Bereifung Pirelli Rosso III Dunlop DT3-R Radial Radstand 1.485 mm 1.524 mm Lenkkopfwinkel 66,7 Grad 26,3 Grad Nachlauf 87 mm 130 mm Federweg v/h 130/149 mm 150/150 mm Sitzhöhe 795 - 830 mm 840 mm Fahrzeuglänge 2.156 mm 2.287 mm Gewicht vollgetankt 219 230 kg Zulässiges Gesamtgewicht 390 kg 430 kg Tankinhalt 16,5 Liter 13 Liter Service-Intervalle 15.000 km k.A. Preis 14.190 Euro 14.690 Euro