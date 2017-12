Die Indian Scout in der neuen Zweifarben-Lackierung Thunder Black/White & Red.

Indian Scout

Die Indian Scout wird es im kommenden Jahr gleich in fünf neuen Lackierungen geben. Besonders die beiden Zweifarben-Lackierungen Icon Thunder Black/White and Red und Icon Dirt Track Smoke/Thunder Black dürften bei Indian-Fans für Begeisterung sorgen. Die Preise beginnen bei 14.690 Euro (zzgl. Nebenkosten) in Deutschland und 17.150 Euro (zzgl. Nebenkosten) in Österreich.

Etwas günstiger sind die neuen Einfarben-Lackierungen für die Indian Scout. Interessenten können zwischen den Farben Icon Solar Flare Yellow, Icon Brillian Blue Smoke und Icon Sunblaze Orange wählen. Der Preis: 14.190 Euro (zzgl. Nebenkosten) in Deutschland und 16.570 Euro (zzgl. Nebenkosten) in Österreich. Zum Vergleich: die Standard-Variante der Indian Scout kostet in Deutschland 13.990 Euro.