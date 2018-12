Indian lässt sich Raven schützen

Ableitung der FTR 1200

Indian hat Expansionspläne in neue Klassen und Kategorien und mit dem von BMW gekommenen Ole Stenegärd einen neuen Chefdesigner, der diese visualisieren soll. Denkbar wären ein Power-Cruiser oder eine Art Streetfighter auf Basis der modular aufgebauten Indian FTR 1200, eventuell sogar mit einem 750er-V2, in Anlehnung an den Flattracker.