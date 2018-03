Bild 19 von 50 © Foto: Jahn/Sdun

LSL Clubman W 800 TR: Für den Schmunzler der Messe sorgte die Krefelder Zubehör-Experten von LSL. Neben all den großen Pressekonferenzen mit Glitzerlicht und Multimedia präsentierten sie in einer deutlich lockereren Atmosphäre ihre Neuheit in Form eines eigens für die Intermot aufgebauten Umbaus.