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Bildstrecke: Jubiläumsmodell Triumph Bonneville

Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Bild 1 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
Bild 2 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
Bild 3 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
Beide Sondermodelle der Triumph Bonneville zum fünfzigsten Jubiläum.
Bild 4 von 18
Beide Sondermodelle der Triumph Bonneville zum fünfzigsten Jubiläum.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Bild 5 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Beide Sondermodelle der Triumph Bonneville zum fünfzigsten Jubiläum.
Bild 6 von 18
Beide Sondermodelle der Triumph Bonneville zum fünfzigsten Jubiläum.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
Bild 7 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
Bild 8 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
Bild 9 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Bild 10 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Bild 11 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
Bild 12 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Bild 13 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Bild 14 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Bild 15 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Bild 16 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff.
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
Bild 17 von 18
Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor.
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Ab 2009 rollt die Bonneville auf Gussrädern. Nach wie vor besitzt das Basismodell nur einen Tacho und keinen Drehzahlmesser wie die SE. Ansonsten nur kleinere Modellpflege.
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