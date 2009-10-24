Zurück zur Homepage Bildstrecke: Jubiläumsmodell Triumph Bonneville --> Bild vergrößern Bild 1 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Bild vergrößern Bild 2 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor. Bild vergrößern Bild 3 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor. Beide Sondermodelle der Triumph Bonneville zum fünfzigsten Jubiläum. Bild vergrößern Bild 4 von 18 © Foto: Triumph Beide Sondermodelle der Triumph Bonneville zum fünfzigsten Jubiläum. Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Bild vergrößern Bild 5 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Beide Sondermodelle der Triumph Bonneville zum fünfzigsten Jubiläum. Bild vergrößern Bild 6 von 18 © Foto: Triumph Beide Sondermodelle der Triumph Bonneville zum fünfzigsten Jubiläum. Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor. Bild vergrößern Bild 7 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor. Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor. Bild vergrößern Bild 8 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor. Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor. Bild vergrößern Bild 9 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor. Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Bild vergrößern Bild 10 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Bild vergrößern Bild 11 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor. Bild vergrößern Bild 12 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor. Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Bild vergrößern Bild 13 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Bild vergrößern Bild 14 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Bild vergrößern Bild 15 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Bild vergrößern Bild 16 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Belstaff. Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor. Bild vergrößern Bild 17 von 18 © Foto: Triumph Sondermodell der Triumph Bonneville von Ewan McGregor. Mehr BilderTriumph Bonneville in der GebrauchtberatungModelle der Triumph Summer Promotion 2016Die beliebtesten Klassiker auf dem GebrauchtmarktTriumph Thruxton R und Triumph Bonneville T120 im FahrberichtRoadster-Umbauten von BMW, Ducati, Moto Guzzi, Triumph und YamahaTriumph und Barbour International kooperierenAnzeige