Kawasaki 750 H2 im Studio

Hupende Autofahrer mit nach oben gerecktem Daumen, andächtig verharrende Passanten, ins Fotostudio pilgernde Kollegen – schon das Ausladen gerät jedes Mal zu einem kleinen Spektakel, wenn Ralf Gille uns eine seiner meisterlichen Restaurierungen zum Ablichten vorbeibringt. Classic-Leser werden sich bestimmt noch an die unglaublich detailverliebten Neuaufbauten des Spezialisten für Kawasakis Zweitakt- und W-Modelle erinnern (siehe Ausgaben 6/2015 und 5/2016). Diesmal erfreut uns der Res­taurierer aus Frankfurt sogar mit gleich zwei Gold­stücken: einer komplett neu aufgebauten Kawasaki 750 H2 von 1972 und einer Kawasaki 750 H2A aus dem Modelljahr 1973. ­Beide präsentieren sich hier im absoluten Originalzustand. Mehr noch: Sie haben Teile verbaut, die heute beinahe mit Gold aufgewogen werden. NOS heißt das Zauberwort, das Liebhaber ehrfürchtig in die Knie gehen und übers rare Material streichen lässt. Denn „New Old Stock“ steht für originale Lagerware – unbenutzt, und daher sündhaft teuer!