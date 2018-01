Kawasaki im Modelljahr 2018

Kawasaki zündet im Modelljahr 2018 den Turbo! Und das nicht nur buchstäblich im neuen, kompressorbefeuerten Sporttourer H2 SX. Sondern auch im übertragenen Sinne, indem sie nicht nur eines, sondern gleich zwei schicke Retro-Bikes bringen.

Es läuft bei Kawasaki. Denn die für 2017 präsentierten Modelle schlagen sich am Markt mehr als beachtlich: So schaffte es beispielsweise die Kawasaki Z 650 auf Anhieb in die Top 3 der Zulassungsstatistik. 2.657 Exemplare des beliebten Einsteiger-Naked Bikes wurden im vergangenen Jahr neu zugelassen. Und mit 2.203 verkauften Exemplaren folgt die ebenfalls letztes Jahr neu präsentierte Kawasaki Z 900 bereits auf Platz 6 des Rankings. Lange kein Grund für die Grünen, es beim Modelljahr 2018 ruhig angehen zu lassen – ganz im Gegenteil: Die wildeste Neuheit ist wohl der kompressorbetriebene Sporttourer Kawasaki Ninja H2 SX: sportliche 200 PS, aber Platz für zwei Passagiere soll das neue Bike bieten. Natürlich mit Gepäck

Im Kawasaki-Portfolio finden sich auch völlig anders geartete 1.000er, von der nackten Kawasaki Z 1000 über den Adventure-Tourer Kawasaki Versys 1000 bis hin zum Superbike-Champion Kawasaki Ninja ZX-10R. Der erhält für 2018 als ZX-10R SE ein semi-aktives Fahrwerk. Hubraummäßig knapp darunter, in der neuen Mittelklasse, bettet der Hersteller aus Akashi den brachialen Vierzylinder der Kawasaki Z 900 in wunderhübsche, klassische Linien. In der knalligen Café Racer-Variante mit etwas mehr, in der nackten Kawasaki Z 900 RS mit etwas weniger Retro-Kleidchen. Ebenfalls neu: die A2-taugliche Kawasaki Ninja 400. Gedulden muss sich bei Kawa der Nachwuchs: Kawasaki Ninja 125 und Kawasaki Z 125 kommen vermutlich erst 2019.