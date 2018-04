Um die Erfolgsserie von Jonathan Rea in der Superbike-Weltmeisterschaft zu ehren, legt Kawasaki exklusiv in Deutschland die Ninja ZX-10R als WSBK-Champion-Editionauf. Von dem Exklusivmodell sollen nur 25 Exemplare angeboten werden.

Jonathan Rea wird alle Käufer persönlich zum Kauf beglückwünschen.

Ganz exklusiv sind darüber hinaus Tankring und -aufkleber mit der Fahrzeugnummer sowie die Editionsbox. Darin ist unter anderem ein von Jonathan Rea persönlich unterschriebenes Zertifikat, ein Kristallglas-Quader mit der 3D-Silhouette der Ninja ZX-10R (beides ebenfalls nummeriert) sowie ein exklusives Postkarten-Set mit Race-Motiven aus den letzten drei Jahren enthalten. Angeboten wird das Sondermodell zum Preis von 19.495 Euro plus Nebenkosten.

Um das Paket vollständig abzurunden, will Jonathan Rea die Besitzer der „WSBK-Champion-Edition“ persönlich zum Kauf beglückwünschen. Bei den Kawasaki Days 2018 am Technik Museum in Speyer (2. und 3. Juni 2018) wird sich der dreifache Superbike-Weltmeister sonntags Zeit für ein „Meet & Greet“ nehmen.