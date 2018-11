Kawasaki Versys 1000 (2019) auf der EICMA

Bei der Überarbeitung der Versys 1000-Modelle ging es Kawasaki mehr um Feintuning, denn um Revolution. So erhielt der 1.043 cm³ große Reihenvierzylinder eine modifizierte Motorabstimmung, die etwas mehr Power untenrum liefern soll. Zudem werden die Drosselklappen jetzt elektronisch angesteuert, was neben einer verbesserten Gasannahme auch einen Tempomat erlaubt. Es bleibt aber bei 120 PS und maximal 102 Nm Drehmoment.

Nachgelegt haben die Grünen auch bei der vorderen Bremsanlage. Die bislang axial verschraubten Sättel wurden durch radial angeschlagene Monobloc-Stopper ersetzt, die in 310 mm große Scheiben beißen. Neu ist auch der Radial-Hauptbremszylinder.

Die Versys SE zeigt sich besser ausgestattet.

Versys mit erweiterter Ausstattung

Die neue Verkleidungsscheibe ist nun mechanisch in der Höhe verstellbar, die Sitzbank soll durch einen neuen Schaum komfortabler geworden sein. Alternativ ist zudem eine um 20 mm niedrigere Sitzbank zu haben. Aus der leicht modifizierten Frontmaske leuchten nun zwei LED-Scheinwerfer, die SE-Version trägt zusätzlich Kurvenlicht. Auch das Rücklicht wurde auf LED-Technik umgestellt. Wer an Bord externe Verbraucher nutzen will, kann auf eine nun serienmäßige Bordsteckdose zugreifen. Das Kombiinstrument erhielt einen neuen Zuschnitt, das der SE-Version glänzt zudem mit einer Smartphone-Vernetzung.

Neu an der Versys SE ist der bereits von anderen Kawasaki-Modellen bekannte kratzfeste Lack.

Zu haben ist die Kawasaki Versys 1000in den Farbkombinationen Pearl Stardust White/Metallic Spark Black und Candy Steel Furnace Orange/Metallic Spark Black. Die SE-Variante wird in Emerald Blazed Green/Pearl Storm Gray und Metallic Flat Spark Black/Pearl Flat Stardust White angeboten. Preise und einen Marktstarttermin nannte Kawasaki noch nicht.