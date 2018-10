Grund zur Freude für alle Besitzer und Anwärter des A1-Führerscheins. Die Auswahl an verfügbaren Bikes wird immer größer, da zur Saison 2019 nun auch Kawasaki auf den 125er-Zug aufspringt. Mit der brandneuen Kawasaki Z 125 hat der japanische Hersteller ein Naked Bike für Einsteiger vorgestellt, welches im Modelljahr 2019 gegen 125er-Modelle wie die KTM Duke 125 oder Yamaha MT-125 antreten wird. Neben der nackten Z 125 wurde mit der Kawasaki Ninja 125 ein vollverkleidetes 125er-Bike auf der INTERMOT 2018 in Köln vorgestellt, das im kommenden Jahr gegen Yamaha YZF-R125 & Co. antreten soll.