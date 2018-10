KTM 1290 Super Duke GT & R 2019

Zu haben ist die KTM Super Duke GT im Modelljahr 2019 in den Farben Weiß und Schwarz. Preise wurden noch nicht genannt.

Zu erkennen ist die neue Super Duke GT an ihrem neuen Gesicht. Die neu entworfene Front beinhaltet einen neuen LED-Scheinwerfer. Sechs nach vorne gerichtete LEDs sind auf dem zentralen Kühlkörper aus Aluminium angebracht, während weitere LEDs ein Tagfahrlicht formen. Dazu gibt es ein in der Tankverkleidung angebrachtes LED-Kurvenlicht.

Auch im Cockpit der überarbeiteten GT finden sich Neuerungen. Die Verstellung der Frontscheibe wurde modifiziert, am linken Lenkerende befindet sich jetzt auch der Schalter für die Geschwindigkeitsregelanlage.

Die Grafiken für das Beast

Die Änderungen an der KTM Super Duke R sind für das Modelljahr 2019 überschaubar. Neu für 2019 sind zwei – in Schwarz oder Weiß gehaltene – Grafikkits, die das „Beast“ noch besser in Szene setzen sollen.