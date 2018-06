KTM 390 Adventure (2018)

Die 390er kommt auch als Adventure.

Den Antrieb wird die Adventure quasi unverändert von der 390 Duke übernehmen. Es bleibt so beim 44 PS und 35 Nm starken Einzylinder mit 373 cm³. Gefertigt werden dürfte die KTM 390 Adventure vermutlich wie auch die 390 Duke in Indien. Hier, so wie im südostasiatischen Raum, dürfte auch der Hauptabsatzmarkt für die 390 Adventure liegen. Aber auch in Europa ist die kleine Adventure als Einstiegsbike für Abenteurer zu erwarten. Die Premiere der KTM 390 Adventure erwarten wir für die EICMA oder die Intermot im Herbst 2018.