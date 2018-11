74 PS und 73,5 Nm maximales Drehmoment bei 6.500/min – der aktuelle 690er-Einzylinder kommt nun nach der modellgepflegten 690 Duke auch in der neuen Generation KTM 690 Enduro R zum Einsatz. KTM spendiert ihr außerdem eine neue Sitzbank, die zusammen mit der überarbeiteten Verkleidung für mehr Bewegungsfreiheit sorgen soll.

Federung der EXC-Modelle

Ebenfalls neu ist das Fahrwerk mit der WP XPLOR-Federung, die sich die neue 690 Enduro R aus dem Teileregal der EXC-Modelle krallt. Auf harmlosen Feldwegen soll es genauso für Vertrauen und einfaches Handling sorgen wie in extremen Geländepassagen. Und auch die Straßentauglichkeit der KTM 690 Enduro R soll dank des neuen Fahrwerks gewährleistet sein – wer die Enduro R per Anhänger zum Einsatzgebiet karrt, soll es nicht auf das Bike selbst schieben können, so der Hersteller.

Wie auch die SMC R kommt die KTM 690 Enduro R mit zwei Fahrmodi, Kurven-ABS, Traktionskontrolle, Motorschleppmoment-Regelung und Quickshifter.