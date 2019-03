KTM Elektro-Großradroller erwischt

Bislang beschränkt sich das Engagement in Sachen Elektromobilität bei KTM auf die rein elektrische Version der Freeride. Das dürfte künftig aber anders werden, denn auch KTM will die urbane Mobilität auf elektrisch angetriebene Konzepte setzen. Wie sowas aussehen könnte zeigt ein jetzt auf Testfahrt erwischter Prototyp, den wir hier leider nicht zeigen können, weil uns die entsprechenden Bildrechte fehlen. Das im Internet aufgetauchte Bild zeigt aber schon deutlich, wohin die Reise geht. Der KTM-Roller wirkt wie ein überdimensionierter Tretroller mit großem Trittbrett in der Mitte. In der Upside-Down-Vorderradgabel im Mountainbike-Stil steckt ein 19 Zoll großes Rad. Der Fahrer steht hinter einem breiten Rohrlenker, vor sich ein großes Display.