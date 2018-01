KTM im Modelljahr 2018 - Farben und Preise

Marktbeherrschende Kraft im Offroad-Segment, hoffnungsvoller Einsteiger im MotoGP-Sport und nun wagemutiger Eindringling in die Mittelklasse mit der 790 Duke – KTM legt sich gern mit den Großen an.

Selbst auf die Gefahr hin, dass es langweilig wird, soll es nicht verheimlicht werden: KTM hat sich im Jahr 2017 wieder einmal selbst übertroffen. Mit über 200.000 verkauften Maschinen schrieben die Österreicher die Geschichte ihrer Absatzrekorde im sechsten Jahr in Folge fort. Auch wenn die Offroad-Bikes mit 61 Prozent nach wie vor den Löwenanteil der Produktion stellen, ist es unübersehbar, dass der Hersteller zunehmend seinen Fokus auf die Onroad-Palette legt. Am Esprit der Mannen in Orange hat sich deswegen nichts geändert. Im Gegenteil.

Der Einstieg in die MotoGP-Klasse dokumentiert das Firmencredo „Ready to race“ mehr denn je. Zumal die Österreicher – parallel zum kosten- und personalintensiven MotoGP-Projekt – für das Modelljahr 2018 eine der wichtigsten Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit zur Serienreife gebracht haben: die 790 Duke. Mit dem Naked Bike mit 800er-Reihenzweizylinder-Motor verlassen die KTM-Entwickler erstmals jede schützende Nische und gehen in der gnadenlos umkämpften Mittelklasseauf Konfrontationskurs. Ein Kampf, der möglicherweise schwerer zu gewinnen sein wird als manche Meisterschaft im Rennsport.

Abschließend noch ein kurzer Blick auf die Neuzulassungszahlen des vergangenen Jahres: mit der KTM 690 Duke landeten die Österreicher in den Top 5 der Neuzulassungsstatistiken 2017. Insgesamt 2.299 Exemplare des beliebten Naked Bikes wurden letztes Jahr neu zugelassen. Ebenfalls weit vorne mit dabei sind die KTM 1290 Super Duke R (Platz 10 mit 1.459 Neuzulassungen) und die KTM 1290 Super Adventure (Platz 13 mit 1.362 Neuzulassungen). Man darf gespannt sein, wo sich die neue KTM 790 Duke in Sachen Neuzulassungen in diesem Jahr einordnen wird. Genügend Potential, weit oben zu landen, ist in jedem Fall vorhanden.