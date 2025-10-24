Jetzt bewerben und die neue KTM 1390 Super Adventure S Evo in Südspanien erleben

Erlebe mit MOTORRAD und KTM ein außergewöhnliches Test-Event: Bei unserer exklusiven KTM-Leser-Experience haben vier Leserinnen und Leser die Gelegenheit, die brandneue KTM 1390 Super Adventure S Evo auf kurvenreichen Straßen in Süd-Spanien rund um Málaga zu testen – begleitet von einem Redakteur unserer Redaktion.

Das Event findet vom 11. bis 14. Dezember 2025 statt, wobei der 11. und 14. Dezember für An- und Abreise reserviert sind, am 12. und 13. wird gefahren.

Euch erwartet ein Programm mit geführten Touren, fachlichem Austausch und jeder Menge Fahrspaß auf einer der modernsten Reiseenduros des Jahres. Die Kosten für Flug und Hotel übernimmt KTM.

Die neue KTM 1390 Super Adventure S Evo kommt mit überarbeitetem Semi-Active-Fahrwerk, modernisierter Ergonomie und einer Vielzahl technischer Neuerungen – ideal für anspruchsvolle Passstraßen und lange Tagesetappen.

Du willst dabei sein und Teil des exklusiven Testteams werden? Dann bewirb Dich jetzt – und sichere dir die Chance, die neue KTM 1390 Super Adventure S Evo in einer atemberaubenden Kulisse zu erleben! Teilnahmeschluss ist der 16. November 2025.