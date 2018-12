2002 feierten die Viertakter in der MotoGP ihr Debüt und der malaysische Ölkonzern Petronas wollte hier mit einem eigenen Motorrad mitmischen. So wurde in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Formel 1-Team von Peter Sauber ein entsprechendes Motorrad mit einem 989 cm³ großen Dreizylinder entwickelt. Noch während der Entwicklung schwenkte Petronas aber um und wollte mit dem Bike lieber in der Superbike-WM mitfahren. Sauber stieg aus, die Schweizer Motorenschmiede Suter ein, die wiederum 2004 durch Ricardo ersetzt wurde.