Im März 2018 öffneten die Customizer von Mainhatten Choppers in Frankfurt ihre Werkstatt. Dabei wurde im kleinen Kreis der Cafe Racer Barista vorgestellt. Der basiert auf einer Harley Davidson Sportster 1200.

Drei Jahre Entwicklungszeit

Der Cafe Racer-Umbau zeigt ein dynamisches, geflügeltes Design mit drei vorwärtstreibenden Streben, schnittigen Schultern am Tank und einem zurückhaltenden, geschwungenen Heck, in der schlanken Taille passgenau zur Linienführung die handgefertigte Sitzbank. Das Showmodell ist in dezenter Zweiton-Lackierung gehalten.

Komplett neu gestaltet für die Barista wurden von Customizer Ian Alderton - der fast 20 Jahre als Designer für Honda arbeitete - Tank, Heck, Sitz und Auspuff. Tacho, Fußrasten, Blinker, Rückleuchte sowie diverse andere Anbauteile stammen aus dem Zubehör, wurden aber modifiziert. Knapp drei Jahre dauerte die Entwicklung von der ersten Skizze bis zum fertigen Prototypen.