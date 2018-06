Mellow X Triumph Thruxton Phantom Blaze (2018)

Die "Sultans of Sprint"-Rennserie erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Von der möchte auch Triumph profitieren und schickt eine zusammen mit dem Customizer Mellow Motorcycles aufgebaute Thruxton R an den Start. Die Phantom Blaze getaufte Sprintmaschine hat der Serienversion allerdings vieles Voraus.

Verkleidung und Höcker sind aus Metall handgefertigt.

Skulptur aus Metall

Optisch einmalig machen die Phantom Blaze eine handgefertigte Metall-Vollverkleidung sowie ein klassisch gezeichneter Café-Racer-Höcker mit einer handvernähten Leder/Alcantara-Sitzbank. Eine deutlich verlängerte Schwinge sichert Traktionsvorteile und Richtungsstabilität. Weil zahlreiche Elemente, die für ein Sprintrennen nicht benötigt werden, entfallen sind, sank das Gewicht der Phantom Blaze auf 218 Kilogramm.

Beim Auftaktrennen im Mai in Monza konnte die Phantom Blaze in der "Factory Class" bereits einen dritten Rang einfahren. Weitere Rennen folgen am Glemseck (31. August bis 2. September) und beim Dandy Riders Festival/St. Raphael (Frankreich) vom 28. bis 30. September sowie auf der Intermot in Köln vom 3. bis 7. Oktober.