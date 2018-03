Bild 7 von 56 © Foto: Humke

Harley-Davidson hat die bereits in den USA vorgestellten Neuheiten Rocker, Rocker C und Nightster mit nach Paris gebracht. Die Maschine, auf die sich wahrscheinlich die meisten europäischen Harley-Fans am meisten freuen, ist jedoch die XR 1200. Von der Studie ist sie jetzt zur Serie gereift - und auch in Schwarz lecker anzusehen.