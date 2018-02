Moto Guzzi V7 III (2017 bis 2018)

Die neue Moto Guzzi V7 III Carbon unterscheidet sich von den anderen Modellvarianten ausschließlich in der Optik. Technisch hat sich im Vergleich zu den anderen Modellvarianten Anniversario, Stone, Racer, Special nichts verändert. Die Lackierung der neuen Guzzi ist vorwiegend in mattem Schwarz gehalten. Die Carbon-Variante wird offiziell als limitierte Edition gelistet. Entsprechend wird es lediglich 1.921 Exemplare geben. Sie ist ab sofort erhältlich und kostet 9.990 Euro (inklusive Nebenkosten).

Dazu tragen vor allem die Modifikationen am Motor der Moto Guzzi V7 III bei. (Keine Bange, es ist ein V2 mit längsliegender Kurbelwelle geblieben.) Das Gehäuse wurde ein einigen Punkten verstärkt, die Ölwanne überarbeitet, und das Massenträgheitsmoment der Kurbelwelle gezielt reduziert, um ein lebhafteres Ansprechverhalten und ein angemessenes Motorbremsmoment zu erzielen. Die Schmierkanäle wurden ebenfalls optimiert, um besser zur Kühlung des Aggregats beitragen zu können; zusätzliche Ölkanäle sollen die leistungsfressende Panschvorgänge im Kurbelgehäuse reduzieren helfen.

Bohrung und Hub (80 bzw. 74 mm) der Moto Guzzi V7 III entsprechen der Vorgänger-Baureihe, jedoch wurden die Zylinderköpfe, Zylinder und Kolben vollständig neu gestaltet. In bester Guzzi-Tradition betätigen untenliegende Nockenwellen, Stoßstangen und Kipphebel die Ventile.

Moto Guzzi V7 II Special

Moto Guzzi sieht die V7 III in der Special-Variante besonders nah am Geist des Urmodells. Viele Chromteile und helle Applikationen unterstützen ihren klassisch-eleganten Look.

Der mehrfarbige Streifen auf Tank und Seitendeckeln erinnert auf die 1975er V750 S3. Gabelprotektoren (statt Faltenbälgen wie Stone und Racer) zeichnen die Special und die Anniversario aus.

Drahtspeichenräder, zwei Rundinstrumente und der verchromte Soziushaltebügel gehören zur Serienaussattung. Die klassische Steppung der Sitzbank betont die Tradition, in der sich die Moto Guzzi V7 III Special sieht.

Die Moto Guzzi V7 III Special ist in Nero Inchiostro (Tinten-Schwarz) und Blu Zaffiro (Saphir-Blau) erhältlich.