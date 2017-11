Moto Guzzi V85 Concept.

Es ist keine tatsächliche Modellneuheit, die Moto Guzzi auf der EICMA 2017 enthüllt hat. Doch die Konzeptstudie Moto Guzzi V 85 zeigt den Weg in eine mögliche Zukunft, und zwar im Stil der Vergangenheit.

Die Moto Guzzi V 85 tritt auf als eine Enduro in gemäßigter Rallye-Attitüde und im Look der 80er-Jahre, aber immerhin mit einigen zeitgemäßen Features wie LC-Display im Cockpit und LED-Doppelscheinwerfer. Dazu zeitlos schöne Drahtspeichen-Räder und eine fette Öhlins-USD-Gabel, das muss reichen. Der Rest ist nach alter Väter Sitte, sprich ein klassischer luftgekühlter 90-Grad-Vau-Motor, längsliegend, mit immerhin 850 cm³ und 80 PS sowie Kardanantrieb in der Zweiarmschwinge.

Der Motor, die asymmetrisch, weil links bananenförmig nach unten weisende Schwinge und der neu designte Stahlrohrrahmen sollen, so die Presseinfo, die Grundlage einer neuen Modellgeneration bilden. Nähere Informationen, etwa darüber wann, wie oder ob überhaupt die erste neue Guzzi der Generation V 85 kommen wird, blieben die Italiener auf der Pressekonferenz der Firmenmutter Piaggio auf der EICMA 2017 in Mailand noch schuldig.