Motorrad-Neuheiten 2018

Kurz vor der EICMA (Besuchertage vom 9. bis 12. November) ist schon vieles bekannt über die Motorrad-Neuheiten für das Modelljahr 2018. Doch wie sicher ist welche Information, für welche Spekulationen gibt es gute Gründe, wo wurde was schon geleaked und welche offiziellen Infos liegen schon vor? Wir haben alles übersichtlich zusammengefasst. So könnt ihr euch schon mal ein recht zuverlässiges Bild darüber machen, wie das Neuheiten-Feuerwerk an den EICMA-Pressetagen (5. bis 7. November) aussehen wird. EICMA 2017: Hallen- und Parkplatzplan als PDF

Anzeige

BMW Traditionell verrät BMW vor den Herbstmessen nicht sonderlich viel über neue Modelle für das kommende Jahr. Lediglich über neue Farben und Preise für bereits bestehende Modelle informiert der deutsche Hersteller bereits vor den Messen. So auch im diesen Jahr. Überblick Farben und Preise BMW Motorrad Modelljahr 2018. BMW F 750 GS: Hubraumerweiterung? Ja. Auf 750 cm³? Nein. Schon die F 700 GS hatte fast 800 cm³, weswegen wir bei der neuen vermuten, dass sie irgendwo zwischen 850 und 900 cm³ angesiedelt ist. Die Zielgruppe für eine neue F 750 GS: alle Fahrer, denen die R 1200 GS zu schwer und die F 800 GS zu hoch ist. Wir gehen davon aus, dass die renovierte GS den BMW-Stand auf der EICMA ziert. Cruiser für den US-Markt: Die Frage ist nicht, ob ein neuer BMW-Cruiser erscheint, sondern wann. Klar zu sein scheint, dass BMW seine neuen Cruiser-Modelle, die primär für den US-Markt entwickelt werden, mit einem Boxermotor ausstatten wird. Man darf gespannt sein, ob es bereits auf der EICMA etwas zu bestaunen gibt. Infos zum BMW-Cruiser Insgesamt vier Neuheiten wird BMW auf der EICMA präsentieren, so viel ist sicher.

Ducati Ducati eröffnet das Motorrad-Neuheitenfinale am Sonntag, den 5. November. Für 2018 haben wir euch bereits die renovierte Monster 821 vorgestellt. Ducati Monster 821: Von der Monster 1200 übernimmt sie die überarbeitete Tank- und Heckpartie, neue Auspuffanlage und Scheinwerfer. Das neue TFT-Display hält Gang- und Tankanzeige parat, Multimedia System und Schaltautomat gibt's gegen Aufpreis. Anlässlich des 25. Jubiläums der Ur-Monster (M 900) gibt es die 821 neben rot und schwarz nun auch in gelb. Neuvorstellung Ducati Monster 821 Ducati Panigale V4 1100: Die Aufnahmen von den Testfahrten mit Casey Stoner und Michele Pirro zeigen einen Supersportler, der optisch stark an die V2-Panigale erinnert. Auf der EICMA werden wir sicherlich die Serienversion sehen. Der neue V4-Motor wurde bereits im Rahmen des MotoGP in Misano präsentiert. Alle Infos zum neuen Ducati V4 Ducati Multistrada 1260: Dank eines geleakten Dokuments, das beim California Air Resources Board eingereicht wurde, können wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Ducati am 5. November die große Reiseenduro noch größer vorstellen wird: Multistrada 1260, Multistrada 1260 S und Multistrada 1260 Pikes Peak. Infos zum geleakten Dokument Ducati Scrambler: Wenn wir uns die Ducati-Neuheiten der letzten Jahre anschauen, müsste traditionell auch noch irgendwas Neues Richtung Scrambler vorgestellt werden. Letztes Jahr vermuteten wir schon eine "große" Scrambler. Vielleicht wirds ja dieses Jahr was. Wir sind gespannt!

Harley-Davidson Große Überraschungen von Harley-Davidson sind auf der EICMA 2017 nicht zu erwarten. Der US-Hersteller hat bereits einige Neuheiten für das Modelljahr 2018 vorgestellt. So wird es anlässlich des 115. Jubiläums einige Modelle im „115th-Anniversary“-Look geben. Harley-Neuheiten für 2018: Die Baureihen Softail und CVO erhalten für das kommende Jahr einige Updates. Die Dyna-Baureihe hingegen wird 2018 etwas überraschend eingestellt. Die ehemaligen Dyna-Modelle Street Bob, Fat Bob und Low Rider werden ab 2018 zur Softail-Baureihe gehören. Einige neue Softail-Modelle konnten wir bereits jetzt ausprobieren. Alle bisher bekannten Harley-Modelle für 2018 gibt es hier in der Übersicht.

Honda Honda Neo Sports Cafe Concept: So heißt das Conceptbike, das einen Ausblick auf Hondas Café-Racer-Zukunft gibt. Von Seriennähe kann man da noch nicht sprechen, aber macht euch ein eigenes Bild -> in unserer Bildergalerie. Die Kollegen von PS haben sich zur neuen Ausgabe (PS 11/2017) Gedanken zu einer neuen Honda CB 1000 R gemacht: "Die technische Basis in Gestalt der neuen Fireblade ist vorhanden und bestens bewährt. Was den Motor betrifft, so ließe sich der Vierzylinder, der in seinen Grundzügen aus dem Jahr 2008 stammt, ohne Weiteres auf mehr Drehmoment im unteren Bereich bei weniger Spitzenleistung trimmen." Conceptbikes von Monkey, Super Cub und Cross Cub wurden auf der Tokyo Motor Show vorgestellt und kommen hoffentlich auch nach Mailand auf die EICMA. Alle Honda-Neuheiten von der Tokyo Motor Show



Honda Gold Wing: Mit einem Video von Honda Motorrad Deutschland, das in den sozialen Medien und auf diversen Videoportalen aufgetaucht ist, blickt der Hersteller auf die außerordentlich erfolgreiche Geschichte der Gold Wing zurück. 1975 leitete die Honda GL 1000 Gold Wing die Erfolgsära des schnellsten Sessels der Welt ein. Technisch fällt besonders die Hossack-Gabel auf, wie sie auch von BMW verwendet wird. Weitere Informationen dazu soll es am 25. Oktober auf der Tokyo Motor Show 2017 geben - und dann natürlich auch auf der EICMA.



Honda Riding Assist-e: Im Januar 2017 führte Honda das Riding Assist Concept vor, eine Konzeptstudie, die mithilfe von Robotertechnologie im Stand und während der Fahrt selbstständig das Gleichgewicht halten kann. Mittlerweile ist klar, dass das nur die Spitze des Eisberges war. In das brandneue Elektro-Motorrad wurde eben jenes Assistenzsystem integriert, mit dem sich das Motorrad selbst ausbalancieren kann. Die Bezeichnung durch Honda als „Modell“ lässt die Frage zu, ob das Bike in dieser oder ähnlicher Form künftig in Serie geht. Die Antwort steht noch aus. Alle bisherigen Infos zum Honda Riding Assist-e



Husqvarna Zwei Fakten sind sicher: 1. Husqvarna Vitpilen 401: Die ersten Vitpilen-Studien wurden 2014 präsentiert. Seit dem ist leider noch keines der Modelle in Produktion gegangen. Auch die 401er nicht, die bereits letztes Jahr als Serienmodell vorgestellt wurde. Für die Saison 2018 steht sie nun allerdings in den Startlöchern. Der Preis für die Husqvarna Vitpilen 401: 5.690 Euro. 2. Husqvarna Vitpilen 701: Die größere Schwester wird uns auf der diesjährigen EICMA im Seriendress präsentiert und rollt, wie ihre kleinere Schwester, im Frühjahr 2018 zu den Kunden. Der Preis für die Husqvarna Vitpilen 701 liegt bei 9.990 Euro. Im Sommer 2016 veröffentlichten wir unter anderem bereits Erlkönig-Bilder von der Husqvarna Vitpilen 125, zuvor fuhr uns auch eine getarnte Vitpilen 1301 vor die Linse. Gut möglich, dass wir die kleinste und die größte Vitpilen auf der EICMA 2017 zumindest als Studie sehen bekommen.

Indian Ähnlich wie Harley-Davidson verhält sich auch beim US-Hersteller Indian. Große Überraschungen werden auf der EICMA 2017 nicht unbedingt erwartet. Die meisten neuen Modelle, die zum Großteil für den amerikanischen Markt ausgelegt sind, dürften bereits bekannt sein. Eine Übersicht gibt es hier

Kawasaki Kawasaki H2GT/ H2SX: In Japan sind bereits länger Gerüchte über eine standesgemäße ZZR-Nachfolgerin im Umlauf. Verschiedene Computerretuschen deuten bereits vor der Messe auf eine neue ZZR hin. Gerüchten zufolge plant Kawasaki einen Ableger der H2 im Sporttourerformat. Wie genau diese H2-Sporttourerin aussehen soll, ist bisher nicht bekannt. Veröffentlichte Videos verraten aber erste Details: Auf der EICMA 2017 soll ein drittes Modell mit einem Kompressor-Motor vorgestellt werden. Die neue Kompressor-Kawa soll laut ersten Beschreibungen von Kawasaki die H2-typische Performance bieten und diese mit einem tourengeeignetem Spritverbrauch und einem entspanntem Fahrgefühl kombinieren. Wir haben alle Infos zu den neuen H2-Ablegern hier Kawasaki Z 900 RS: Kawasaki hat für die Tokyo Motor Show (27.10.2017 - 5.11. 2017) ein neues Retro-Bike, die Kawasaki Z 900 RS, angekündigt. In den veröffentlichten Videos lässt sich schon so einiges erkennen und den junggebliebenen Leserinnen und Lesern wird auffallen, dass das neue Modell stark an die Kawasaki 900 Z1 erinnert. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird die Z 900 die Basis für das Retro-Bike sein: passenden Motor, Rahmen, Upside-Down-Gabel und Monoshock-Federbein bietet das Teileregal der modernen Schwester. Da die Maschine auf der Tokyo Motor Show (28.10. bis 5.11.) vorgestellt wird, gehen wir davon aus, sie in Mailand auf der EICMA (9. bis 12.11.) zu sehen. Der Z 900 RS wird höchstwahrscheinlich noch eine Café Racer-Variante zur Seite gestellt.

Alle Infos zum neuen Kawasaki Retro-Bike gibt es hier Kawasaki Ninja 400: Euro 4-konform, A2-geeignet, erhältlich ab Februar 2018. Alle Infos zur neuen Ninja 400



KTM KTM 790 Duke: Auch die Mattighofener werden neue Bikes auf der EICMA präsentieren. Eines davon dürfte die KTM 790 Duke sein. Mehrere Erlkönig-Bilder sind bereits aufgetaucht. Zudem durfte MOTORRAD-Chefredakteur Michael Pfeiffer eine erste Probefahrt mit dem neuen Naked Bike drehen. Zum Fahrbericht aus MOTORRAD 22/2017 Auf den ersten Blick sind sich das Vorserienmodell und die auf der EICMA 2016 vorgestellten Studie sehr ähnlich. Der Scheinwerfer wurde ausgearbeitet und der Auspuff läuft nicht mehr ganz so weit nach oben wie bei der Studie. Dennoch bleibt er im Vergleich zu den Naked Bikes der letzten Jahre außergewöhnlich. Wir sind gespannt, wie viel vom bisher gezeigten am Ende im Serienmodell landen wird. Mit einem Adventure-Ableger der 790er rechnen wir für diese EICMA noch nicht, obwohl wir sie schon auf Erprobungsfahrten gesichtet haben. Womöglich wird sie aber als Studie auf dem Messestand der Mattighofener zu sehen sein. KTM 390 Scrambler: Der 44-PS-Eintopf arbeitet schon in einem Naked Bike, einem Sportler und künftig auch in einer Scrambler. Nur der Zeitpunkt ist noch unklar. Da wir auf die Husqvarna Vitpilen 401 nun auch schon eine ganze Weile warten, sind wir mal vorsichtig, mit unserer Vorfreude bezüglich EICMA-Studie. KTM 390 Adventure: Und wenn die Mattighofener eh gerade dabei sind, bauen sie um den Single auch gleich noch eine Adventure-Haut. Auch hier ist noch völlig offen, wann eine Studie vorgestellt, geschweige denn das Serienmodell produziert wird.



MV Agusta MV Agusta steht wirtschaftlich vor einer ungewissen Zukunft. In den letzten Jahren war der italienische Hersteller trotzdem immer mal wieder für eine Überraschung gut. Bisher bekannt ist eine neue MV Agusta F4 RC, die technisch allerdings auf dem 2017er-Modell basiert und die Euro 4-Norm nicht erfüllt. Zudem wurde kürzlich ein neues Sondermodell vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton entstand: die MV Agusta F4 LH44. Ob es ansonsten auch in diesem Jahr weitere brandneue MV-Modelle auf der EICMA zu sehen geben wird, bleibt im Vorfeld ungewiss.

Suzuki Suzuki SV 650 X: Auch Suzuki springt auf die retrogestylte Lokomotive auf und wirft ein Concept-Bike der Suzuki SV 650 im Café Racer Design in den Ring. Die SV 650 X wurde von den japanischen Designern im sogenannten Neo-Retro Stil gehalten. Bedeutet in diesem Fall: Retro-Elemente mit modernem Design Die veröffentlichten Bilder zeigen zwar einen Prototype, die Anforderung an das Konzept, auch in Serie gehen zu können, machen es wahrscheinlich, dass dieses Bike so auch gebaut wird. Auf der Tokyo Motor Show soll das Concept-Bike der Öffentlichkeit vorgestellt werden, um Reaktionen zu sammeln und Vor- und Nachteile einer Markteinführung abzuwägen. Suzuki GSX-S 1000 R: Von Suzukis großem Naked Bike GSX-S 1000 gibt es bereits die halbverkleidete Tourensport-Variante. Wir vermissen noch eine sportlicheres Derivat, eine Suzuki GSX-S 1000. Möglicherweise wird da was auf der EICMA enthüllt. Suzuki GSX 1250 Bandit: Ein großes Retro-Bike, beispielsweise mit dem luftgekühlten Vierzylinder aus der Bandit 1250 - das wär's doch! Wir zitieren an dieser Stelle unseren Autor Ralf Schneider: "(...) die Euro4-Hürde und auch weiter verschärfte Emissionsgrenzwerte zu schaffen; das ist eine reine Abstimmungsfrage. Nach Jahren der äußersten Zurückhaltung bei der Entwicklung neuer Modelle sollte Suzuki wenigstens bei der Fortentwicklung bewährter Konzepte mal wieder mehr Gas geben." Zur technischen Umsetzung und zur Optik der beiden GSX-Derivate haben sich die Kollegen von unserem Schwestermagazin PS (Heft 11/2017) bereits ausführliche Gedanken gemacht.

Triumph Triumph Bonneville Bobber und Speedmaster: Die Bobber wird in einer neuen Farbe mit zwei Finishs erhältlich sein, frei nach dem Motto: Schwarz ist bunt genug, egal ob matt oder glänzend. Doch es bleibt nicht bei einem simplen Farbupdate. Triumph verbaut nun auch eine andere Federung, Bremse und Räder. Die Bobber teilt sich ihr 1200 cm³ Aggregat mit der Speedmaster, dem neuen Bonneville Cruiser. Letztere kommt mit einer Menge an Zubehöroptionen daher, plus zwei Umbausets namens Maverick und Highway. Um die 245,5 Kg schwere Engländerin vorwärtszubringen, leistet der Motor ordentliche 106 Nm bei 4000/min. Alle Infos zu den beiden neuen Bonneville Triumph Speed Triple: Zumindest ein Update ist sicher. Die Erlkönigbilder der 2018er-Speed Triple verraten allerdings, dass sich die Unterschiede nicht primär optisch auswirken werden. Dafür wird der Motor umfassend überarbeitet, TFT-Displays verbaut und auch eine R-Variante mit Öhlins-Fahrwerk bereit gestellt. Triumph Tiger 1200: Auf den Erlkönigbildern der renovierten Reiseenduro sieht man zwar die neue Scheinwerferpartie, aber nicht das Wichtigste - die Gewichtsersparnis. Wir werden uns wahrscheinlich bis zur EICMA gedulden müssen...