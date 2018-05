Motorrad-Neuzulassungen März 2018

Wie es aussieht, gibt es in Sachen Neuzulassungen auch in diesem Jahr absolut kein Vorbeikommen an der BMW R 1200 GS. Allein im März konnte die Reiseenduro von BMW 1.479 Neuzulassungen verbuchen. Zum Vergleich: das bisher in diesem Jahr am zweitbesten platzierte Motorrad, die Kawasaki Z 900, konnte im Zeitraum Januar bis Ende März 2018 1.160 Neuzulassungen verzeichnen. Im selben Zeitraum wurde das BMW-Flaggschiff 2.285 Mal neu zugelassen.