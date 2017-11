Seit dem desaströsen Motorradjahr 2010, in dem sich die Neuzulassungszahlen nach kontinuierlicher Talfahrt nur knapp über dem Gefrierpunkt befanden, zeigte die Kurve der Motorrad-Neuzulassungen über die Jahre stetig aufwärts. Nun werden sich einige das Diagramm zur Entwicklung der letzten zehn Jahre anschauen und feststellen: 2016 wurden doch deutlich mehr Motorräder neu zugelassen als 2017. Kann man dennoch insgesamt von einem generellen Wachstumstrend sprechen?

Sonderfall 2016 Bei den Motorrad-Neuzulassungszahlen von 2016 spielen statistische Sonderfaktoren eine große Rolle: Der 1. Januar 2017 markiert den Stichtag zur Einführung der Euro-4 Norm. Damit traten strengere Abgas- und Lärmvorschriften in Kraft. Modelle, die noch nach der Euro-3 Norm homologiert wurden, erfüllen diese neuen Grenzwerte nicht. Folglich wurden auf eben diese Modelle von den Händlern starke Rabatte gewährt; die Euro-3-Motorräder mussten so schnell wie möglich verkauft werden. Alle Modelle, die am Ende des Jahres übrig waren, erhielten schließlich eine Tageszulassung seitens der Händler. Das schlägt sich deutlich in den Zulassungszahlen für Dezember nieder, die Verlaufskurve scheint zu explodieren. Die Vergleichbarkeit zwischen 2016 und 2017 ist somit also nicht vollends gegeben.

Wachstum gerät ins Stocken Alles in allem scheint das aktuelle Jahr ein solides zu sein. Nicht das schlechtes, aber auch keine Fortsetzung des Hammerjahres 2016: Insgesamt kommt es zu einem Rückgang des Gesamtmarktes um 12,32 %. In sämtlichen Bereichen werden Minuszahlen geschrieben. So verlieren allein die Motorräder 8 %, Leichtkrafträder mit maximal 125 cm³ sogar 25 %. Während 2016 vom Zeitraum Januar bis September 116.144 Motorräder/Leichtkrafträder neu zugelassen wurden, sind es 2017 im selben Zeitraum nur 104.024 Exemplare. Damit liegt der Markt für Motorräder über 125 cm³ schon jetzt über den Gesamtzahlen der Jahre 2009 bis 2013. Das gibt Anlass zum vorsichtigen Optimismus. Allerdings liegen die Zahlen der Jahre 2014 und 2015 deutlich über den aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes.