Mit 1,58 Metern Körpergröße bin ich das kleinste Mitglied in der MOTORRAD-Redaktion. Ebenfalls ein wichtiges Maß, um meine Eindrücke richtig einordnen zu können: die Innenbeinlänge von 76 cm. Denn jeder Mensch hat andere Proportionen. Was kleine Motorradfahrer und vor allem die Frauen hingegen gemeinsam haben, ist das Thema: Wie gut erreiche ich mit den Füßen den Boden? Manch einem geübten Fahrer ist es egal, ob er auf beiden Seiten Boden unter den Stiefelsohlen spürt. Das benötigt Übung, Vertrauen und Mut. Wer das alles noch nicht im Überfluss hat, findet bei dem vielfältigen Motorradangebot aber bestimmt etwas Passendes, also Motorräder für kleine Frauen - und natürlich auch für alle anderen.

Dina Dervisevic, Redakteurin bei motorradonline.de misst stolze 1,58 Meter. Da gestaltet es sich manchmal schwer mit dem Ausbalancieren der persönlichen Traumbikes. Trotzdem finden sich reichlich passende tolle Motorräder für kleine Frauen - und alle anderen. Ein Besuch auf der EICMA bot mir die Gelegenheit, in wenigen Stunden auf sehr vielen Motorrädern Probe zu sitzen. 41 Modelle sind es auf der Messe geworden (siehe Bildergalerie unten Teil 1 und 2). Hinzu kommen aktuelle Modelle, die in der Redaktionsgarage stehen (siehe Bildergalerie oben). Neben der nicht neuen Erkenntnis, dass die Motorradauswahl für kleine Frauen (und kleine Männer) einfach eingeschränkt ist, kommen noch folgende hinzu: niedrige Sitzhöhe heißt nicht gleich "guter Bodenkontakt". Das kann an der Motorradbreite, an im Weg stehenden Fußrasten, an breiten Sitzbänken oder hohen und harten Sitzbankkanten liegen. Wer also anhand von Sitzhöhenangaben herausfinden möchte, welches Motorrad passend ist, der bekommt nur einen ersten Anhaltspunkt.

Leichtgängige Kupplung Ein weiteres Kriterium, auf das ich Wert lege, ist die erforderliche Handkraft am Kupplungshebel. Denn auch außerhalb der Stadt ist manchmal Stop-and-go-Verkehr ohne Durchschlängeln angesagt. Und ebenfalls nicht zu unterschätzen: Der Halt an der roten Ampel: Oft fahre ich Motorräder, auf denen ich nur mit einem Fuß den Boden berühren kann. Mein sicheres Standbein ist das linke. Wenn also die Straße nicht nach links abfällt und auch keine Spurrille dagegen spricht, geht immer mein linker Fuß auf den Boden, während die linke Hand den Kupplungshebel gezogen hält. Deshalb ist es clever, wenn Hersteller gerade bei Motorrädern für kleine Frauen darauf achten, dass die Kupplung leicht zu betätigen ist. Zu jedem Modell findet ihr in den Bildunterschriften einen kurzen Vermerk dazu.

Aktuelle Modelle aus der Redaktionsgarage Die Auswahl der Probe gesessenen Modelle (siehe Bildergalerie oben) war einfach: Alles, was an diesem Tag im Mai 2018 in der Redaktionsgarage von MOTORRAD stand, musste herhalten. 17 Modelle sind zusammengekommen. Als Motorräder für kleine Frauen kann ich davon gerade einmal vier bis sechs empfehlen - je nachdem wie klein die Pilotin genau ist und wie sich die Proportionen verteilen. BMW G 310 R

Sitzproben auf der EICMA Teil 1 Bildergalerie: Motorräder für kleine Frauen (und Männer) 48 Bilder Yamaha Tracer 900

Sitzproben auf der EICMA Teil 2 Bildergalerie: Sitzprobe für Kurzbeinige Teil 2 51 Bilder Moto Guzzi V7 III

