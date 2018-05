MOTORRAD online-Redakteurin Dina Dervisevic misst stolze 1,58 Meter. Da gestaltet es sich manchmal schwer mit dem Ausbalancieren der persönlichen Traumbikes. Trotzdem finden sich reichlich passende tolle Motorräder für kleine Frauen - und alle anderen.

Mit 1,58 Metern Körpergröße bin ich das kleinste Mitglied in der MOTORRAD-Redaktion. Ebenfalls ein wichtiges Maß, um meine Eindrücke richtig einordnen zu können: die Innenbeinlänge von 774 mm. Denn jeder Mensch hat andere Proportionen. Was kleine Motorradfahrer und vor allem die Frauen hingegen gemeinsam haben, ist das Thema: Wie gut erreiche ich mit den Füßen den Boden? Manch einem geübten Fahrer ist es egal, ob er auf beiden Seiten Boden unter den Stiefelsohlen spürt. Das benötigt Übung, Vertrauen und Mut. Wer das alles noch nicht im Überfluss hat, findet bei dem aktuell so vielfältigen Motorradangebot aber bestimmt etwas Passendes, also Motorräder für kleine Frauen - und natürlich auch für alle anderen.

Der Besuch auf der EICMA 2016 bot mir die Gelegenheit, in wenigen Stunden auf sehr vielen Motorrädern Probe zu sitzen. 41 Modelle sind es geworden. Von denen zeigen einige, dass es trotz sehr niedriger Sitzhöhe oft knapp wird mit dem Bodenkontakt. Das kann an der Motorradbreite, an im Weg stehenden Fußrasten, an breiten Sitzbänken oder hohen und harten Sitzbankkanten liegen.

Zwei Bildergalerien sollen einen ersten Eindruck davon vermitteln, welche Motorräder die Kriterien für mindestens 1,58 Meter Körpergröße erfüllen.