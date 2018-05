MV Agusta Brutale 800 RR LH44 (2018)

Nach der MV Agusta Dragster RR LH44 und der MV Agusta F4 LH44 ist die nun vorgestellte MV Agusta Brutale 800 RR LH44 bereits das dritte Bike, das von MV Agusta als Lewis-Hamilton-Sondermodell angeboten wird. Der amtierende Formel-1-Weltmeister soll übrigens an der Entwicklung aller drei Modelle intensiv beteiligt gewesen sein. Generell begeistert sich der Brite sehr für das Thema Motorrad. Ohnehin scheint es unter den Formel-1-Piloten einige Motorrad-Enthusiasten zu geben, wie unser Artikel über die Motorräder der Formel-1-Piloten zeigt.

Lediglich 144 Exemplare erhältlich

Wie bereits bei den vorangegangen Sondermodellen wird es auch die MV Agusta Brutale 800 RR LH44 in einer limitierten Stückzahl geben. Lediglich 144 Exemplare des exklusiven Naked Bikes werden produziert. Jedes Exemplar wird dabei mit einer eigenen Seriennummer und einem Echtheitszertifikat ausgestattet. Das besondere Alleinstellungsmerkmal des Sondermodells ist zweifelsohne die Lackierung. An vielen Bauteilen ist der Name des F1-Weltmeisters oder seine geläufige Abkürzung, LH44, zu sehen.