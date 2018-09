Bereits im vergangenen Jahr hatten die beiden Hersteller MV Agusta und Pirelli ein in Kooperation geschaffenes Sondermodell vorgestellt. Damals entschied man sich als Basis-Bike für die Brutale 800 RR. Nun folgt also ein weiteres Sondermodell, dieses Mal allerdings auf Basis der Dragster 800 RR. Präsentiert wurde die Dragster Pirelli im Zuge der Eröffnungsfeier des neuen Pirelli-Showrooms P Zero World in Monte Carlo.

Optische Anpassungen im Fokus Im Vergleich zur Basis-Variante wurden vor allen Dingen optische Anpassungen vorgenommen. Technisch hat sich im Vergleich zum Basis-Modell nicht viel geändert. Der Dreizylinder-Motor leistet nach wie vor 140 PS bei 12.300/min und 87 Nm bei 10.100/min. Die neue MV Agusta Dragster 800 RR Pirelli wird es in zwei verschiedenen Farbvarianten geben: eine Version in Schwarz mit gelben Farbelementen und eine weitere Variante in Weiß mit blauen Einflüssen. Zusätzlich wurden einige weitere Anpassungen vorgenommen. Das Tankcover und einige Verkleidungsteile bestehen nun aus einem speziellem Gummimaterial, das von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Pirelli entwickelt wurde. Laut eigenen Aussagen soll sich das neue Material durch eine bessere Beständigkeit gegen Kratzer und eine hohe Resistenz gegen Witterung und chemische Stoffe wie Benzin auszeichnen.