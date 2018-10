MV Agusta F4 Claudio Sondermodell

Kohlefaser satt

Der 1.000er Motor der F4 RC blieb bis auf optimierte Ein- und Auslasskanäle und reibungsärmere Kolbenringe unangetastet und leistet im Straßentrimm weiter 205 PS. Für die MV Agusta F4 Claudio wurde aber die Serienkupplung gegen eine STM-Mehrscheiben-Ölbad-Rutschkupplung samt Brembo-Radialpumpe getauscht. Exklusiv an der Claudio finden sich an den Lenkstummeln auch Drucktasten, mit denen die jetzt vier Fahrmodi Normal, Sport, Regen und neu Custom abgerufen werden können. Die achtstufige Traktionskontrolle wurde neu abgestimmt, der Blipper ist serienmäßig an Bord. Zusätzlich zu den Druckknöpfen am Lenker ist ein AIM-Bildschirm mit Datenerfassung, integriertem GPS und F4 RC spezifischer Software montiert. Der Bildschirm präsentiert natürlich auch speziell entworfene Grafiken.