Kupplungshebel wird nahezu überflüssig

Das Fliehkraftkupplungssystem funktioniert ähnlich wie bei einem Motorroller: Beim Gasgeben sorgt das SCS ab einer bestimmten Drehzahl bei eingelegtem Gang automatisch für einen sanften Kraftschluss. Anders als bei einer Wandlerautomatik oder einem Doppelkupplungsgetriebe wechselt das MV Agusta-System aber nicht selbstätig die Gänge. Hier ist nach wie vor der Fahrer gefragt. Mit einem Quickshifter an Bord können aber auch die Gangwechsel ohne Kupplungsbetätigung erfolgen. Wer will, kann sich den Griff zum Kupplungshebel auf der neuen MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS also komplett sparen. Zumindest beinahe, denn zum Starten des Motors muss die Kupplung generell gezogen werden.