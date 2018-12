"Schon sehr bald bringt BMW einen athentischen, emotionalen Cruiser", sagt BMW-Motorrad-Chef Markus Schramm im Interview mit MOTORRAD. Und der wird wohl einen komplett neu interpretierten Boxermotor tragen. Was die Cruiserkundschaft motorisch erwarten kann, zeigen die Bayern schon mal vorab eingebettet in ein Custombike. Dazu beauftragten die Bayern die japanische Motorrad-Schmiede Custom Works ZON eine Maschine rund um den neuartigen Boxermotor zu bauen. Das Showbike Departed wurde jetzt in Japan vorgestellt.

Boxer mit 1.800 cm³? Konkrete Infos zum neuen Boxer bleiben die Bayern noch schuldig, die ersten Bilder liefern aber schon reichlich Bewertungsgrundlage. Während sich der jüngst vorgestellte ShiftCam-Boxer nur so mit Innovationen vollgestopft zeigt, wendet sich der neue Retro-Boxer offensichtlich weit zurückliegenden Konstruktionsmerkmalen zu.

Schon sehr bald könnten wir den neuen Boxer in einem Cruiser-Modell von BMW sehen. Sowohl die äußere Geometrie, als auch die sichtbaren Elemente, wie z.B. die oberhalb der Zylinder in verchromten Schutzrohren verlaufenden Stößelstangen, erinnern an die Boxermotoren die bei BMW bis Ende der 1960er Jahre gebaut wurden. Die Projektbezeichnung R18 könnte auf einen satten Hubraum von 1,8 Liter hindeuten. Unter den gefrästen Deckeln des Customizers sind weitere Deckel mit zentral angeordneter Zündkerze auszumachen. Daher gehen wir von einem Vierventiler aus. Die oben verlaufenden Stößelstangen weisen zudem auf eine oben im Motorgehäuse liegende Nockenwelle hin. Zeitgemäß ist die Luft-Öl-Kühlung. Am Showbike sind zwar Vergaser montiert, für die Serie wird der Zweizylinder aber auf eine Einspritzung setzen. Harley-Davidson erreicht mit ähnlichen Konstruktionsmerkmalen rund 90 PS Leistung und gut 150 Nm Drehmoment. BMW dürfte da nicht weniger, eher mehr zuzutrauen sein. Das erste Cruiser-Modell mit dem neuen Boxer dürfte Ende 2019 vorgestellt werden und 2020 auf den Markt kommen. Im Visier hat BMW mit dem neuen Riesen-Boxer vor allem den US-Markt.

Japanischer Custom-Style Verpackt wurde der neue Prototypen-Boxer in ein Custombike mit klassischer Formgebung und jeder Menge Handwerkskunst

in den Detaillösungen – das alles in höchster japanischer Qualität. Die sehr niedrige Silhouette des Bikes erinnert an Ernst Hennes Rekordmaschinen der späten 1920er und 1930er Jahre.