Neuvorstellung Yamaha Niken (2018)

Vollgetankt 263 Kilogramm schwer

In der offiziellen Pressemitteilung auf der EICMA wurde das Fahrzeug Yamaha Niken damals als Leaning Multi-Wheeler bezeichnet. Das Stabilitätsgefühl beim Kurvenfahren soll laut Yamaha revolutionär sein. Das motorisierte Dreirad wird vom Cross-Plane-3-Motor angetrieben, der auch bei der Yamaha MT-09 zum Einsatz kommt. Für den Niken wurde der Motor allerdings an einigen Stellen überarbeitet. Desweiteren spendiert Yamaha dem Niken eine Anti-Hopping-Kupplung inklusive Quick-Shifter. Die zweistufige Traktionskontrolle ist komplett abschaltbar. Der Fahrer kann zudem zwischen drei Fahrmodi wählen. Auch ein Tempomat, LCD-Instrumente und doppelte LED-Scheinwerfer sind an Bord.