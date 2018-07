Mit der Norton V4 RR haben die Briten um Norton-Eigner Stuart Garner schon ein heißes Superbike am Start, allerdings auch ein sehr exklusives. Garner will aber auch in den Volumenmarkt einsteigen und lässt für Norton aktuell einen Reihenzweizylinder entwickeln. Der wird voraussichtlich im November 2018 in der Norton Atlas debütieren.

Neu entwickelter Zweizylinder Der 650 cm³ große Twin wird in der Atlas ein Scrambler-Umfeld vorfinden. Wie die Norton Atlas aussehen wird, zeigen die Briten jetzt mit zwei ersten Designzeichnungen. Der Zweizylinder sitzt in einem stählerenen Brückenrahmen. Der Auspuffendtopf sitzt rechtsseitig und Scrambler-typisch weit oben. Lange Federwege und viel Bodenfreiheit versprechen eine gewisse Offroadtauglichkeit. Krümmer und Ölwanne werden von einer Wanne geschützt. Die Atlas rollt auf Drahtspeichenrädern. Vorne gibt es an der Upside-Down-Gabel einen hoch angesetzten Stummelkotflügel, eine Doppelscheibenbremsanlage und eine kleine Lampenmaske vor dem hohen Crosslenker. Das Heck wirkt auf den Zeichnungen sehr luftig (es fehlen aber auch Leuchten und Kennzeichenträger), die Schwinge stützt sich über ein Zentralfederbein ab.