Ein 1974er Ducati-Twin mit offenen Dell‘Ortos in einem modernen Fahrwerk – das ist zwar korrekt, wird aber in seiner technoiden Sachlichkeit diesem nach einer Bekleidungskollektion „Oscar by Alpinestars“ getauften Schöpfung aus Stahl, Alu und etwas Gummi nicht gerecht. Der kalifornische Customizer Michael Woolaway hat diese Komponenten wahrhaft meisterlich zu einem Kunstwerk auf zwei Rädern verschmolzen. Auftraggeber war, dreimal darfst du raten, Alpinestars. Der italienische Motorrad-Bekleidungshersteller will mit der nun vollendeten „Oscar“ sein 55-jähriges Bestehen feiern und sieht im Miteinander aus altem italienischen Herz in Form des luftgekühlten Desmo-Twins und modernem Drumherum, ein Symbol der eigenen Heritage: vom Cross-Stiefel-Schuster von einst zum Hightech-Airbag-Kombi-Hersteller von heute.

40 Jahre alter neuer Originalmotor Vor zwei Jahren, so erzählt der Kalifornier Michael Woolaway, entdeckte er, noch verpackt in der originalen Holzkiste aus dem Werk in Bologna, den Königswellen-Motor – 40 Jahre alt, aber in fabrikneuem Zustand und noch nie gelaufen. Um diesen herum ließ er seinen Landsmann Jeff Cole einen Gitterrohrrahmen bauen. Aber nicht so, wie sie Cole schon für Rennsport-Ikonen der 70er und 80er gebaut hatte.

Der Königswellenmotor ist nagelneu. Sondern noch filigraner, mit Dreiecksschwinge und einem direkt angelenkten liegenden Zentralfederbein. Die Auspuffanlage mit der klassischen Führung - rechts-links je Eins-in-Eins - stammt von Akrapovic. Als Reminiszenz an Mick Doohan, dessen rechter Fuß unfallbedingt gehandicapt war, betätigt eine Daumenbremse die hintere Brembo-Anlage. Der flache Sitz hinter dem von Woolaway handgedengelten Alutank ist mit seinem abschließend zum Alu-Heck hin aufgestellten Kissen eine weitere Reminiszenz an einen legendären Racer: Der 2017 auf tragische Weise ums Leben gekommene Ex-Weltmeister Nicky Hayden wollte den Sitz seiner MotoGP-Ducati immer genau so.