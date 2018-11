Die Paton S1-R 60th Anniversary ist eine straßenzulassungsfähige Replika der siegreichen Rennmaschine Paton S1-R Lightweight. Das Sondermodell tritt im Look der Siegermaschine von Michael Dunlop auf der Isle of Man an. Exklusiv wie das Sondermodell ist auch dessen Preis: 29.000 Euro plus Steuern werden aufgerufen. Dazu gibt es dann aber auch ein Echtheitszertifikat.