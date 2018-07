Piaggio MP3 2019

Die neue Sitzbank soll mehr Komfort bieten.

Mehr Windschutz und Komfort

Neben den Motoren haben die Italiener auch an der Ausstattung, an der Sitzbank und am Windschild nachgefeilt. Die Bank bietet jetzt noch mehr Komfort und neu geformte Soziushaltegriffe. Das neu geformte Windschild bietet den Händen mehr Wind- und Wetterschutz.

Neu geordnet wurden die Ausstattungsvarianten. Der MP3 500 ist nun als Business- und als Sport-Version zu haben, der 350er nur als Sport. Die Business-Variante kennzeichnet ein kleines Navigationssystem von TomTom, das mittig auf dem Lenker sitzt. Die Sport-Variante ist mit besseren Gasdruck-Stoßdämpfern ausgerüstet.

Unverändert geblieben ist das bewährte Neigungstechnik-Fahrwerk mit ABS und abschaltbarer Traktionskontrolle. Unverändert ist auch, dass man alle MP3-Modelle mit dem Pkw-Führerschein fahren darf, sofern man älter als 21 Jahre ist.

Zu haben ist der neue Piaggio MP3 350 Sport zu Preisen ab 8.440 Euro plus 250 Euro Nebenkosten. Der MP3 500 Business kostet ab 10.390 Euro plus 250 Euro NK., der 500er Sport ist ab 10.440 Euro plus 250 Euro NK. zu haben.

Wie viel Spaß man mit den MP3-Modellen haben kann, zeigen die Italiener in einem Video mit den MotoGP-Piloten Scott Redding und Aleix Espargaro in Mugello.