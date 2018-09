Point Fuchs-Honda Gold Wing Trike mit Anhänger

Bei den Trikes von Fuchs ist eine aufwendige Einzelradaufhängung mit Differenzial und Zentralfederbein verbaut. Die zwei Antriebswellen zu den 205er-Hinterreifen von BF Goodrich aus Rumänien sind den Serien-Auspuffanlagen im Weg; das Trike bekommt neue. Und eine Parkbremse. Auch in der Front geht’s zur Sache: Hier sitzt eine Gabel mit längeren Standrohren und stärkeren, progressiven Gabelfedern in neuen Gabelbrücken. Sie stellen den Lenkkopfwinkel vier Grad flacher. Wenn schon, denn schon.

Nun, mit Führerschein Klasse 1 und 3 von 1984 bin ich auf der sicheren Seite. Nur komplett verdutzt. Was für ein Gefährt! „Dreirädriges Kraftfahrzeug“ steht im Fahrzeugschein, als Hersteller Fuchs. Die wackeren Niedersachsen haben eine Standard-Gold-Wing 1800 aus den USA, Baujahr 2002 (Modellcode SC 47) per Umbaukit des US-Herstellers California Side Car zum Trike „Cobra“ verwandelt. „Für den Umbau braucht ein Mechaniker eine komplette Woche“, erläutert Tobias Fuchs. „Nur für Technik, ohne Lack, Chrom und Licht.“ Diese Metamorphose beeindruckt, geht tief ins Eingemachte. „Eigentlich benutzen wir nur Verkleidung, Motor mit Getriebe und Kabelbaum von der Solomaschine weiter.“

5,48 Meter, 41.900 Euro

Tja, fehlt noch der Trailer, der Anhänger. Gesamtlänge des Gespanns: stattliche 5,48 Meter. Zum Vergleich: Der Chrysler C 300 von Fotograf Volker Rost, ein martialischer Kombi mit Daimler-Diesel, bringt es nur auf 5,01 Meter. Also lieber erst mal solo fahren, ohne Hänger. Und Achtung: Beim Besteigen nicht auf die ausladenden Kunststoff Schweller treten. Besser über die Fußrasten aufsteigen. Für endlose Highways sind zusätzlich vorverlegte Fußrasten an Bord, Ehrensache. Einmal Platz genommen im Komfortsitz, wirkt zunächst alles vertraut. Mit heiserem „Wroumm“ erwacht der cremige Sechszylinder-Boxer. Ein Motor wie Samt und Seide ist das, laufruhig wie kein anderer. Schön sanft setzt das einzigartige Triebwerk das 41.900 Euro teure Trike in Bewegung.