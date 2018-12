Roller-Neuheiten 2019

Bei Motorradfahrern erfreuen sich Roller bekannterweise nicht unbedingt der allergrößten Beliebtheit. Zumindest nicht in Deutschland. Im Ausland sieht die Geschichte deutlich anders aus. Während große Roller mit viel Hubraum hierzulande unter dem Radar laufen, erfreuen sich solche Modelle beispielsweise in Frankreich und Italien großer Beliebtheit. Und, dass Roller beispielsweise im asiatischen Raum zum Teil als Hauptfortbewegungsmittel genutzt werden, ist ebenfalls kein großes Geheimnis. In diesem Artikel soll es aber erst einmal um Roller für Deutschland gehen. Im Fokus stehen hierbei die von den Herstellern für das Modelljahr 2019 neu vorgestellten Modelle. Die Einteilung erfolgt dabei ausschließlich über die Hubraumgröße. Zudem werfen wir einen Blick auf die fürs kommende Jahr angekündigten und ausschließlich elektrisch angetriebenen Modelle. Den Anfang machen allerdings die 50er.