Eigentlich kennt man den slowenischen Hersteller Rotobox für seine hochwertigen Felgen aus Karbon. Nun möchte sich Rotobox zusätzlich einen Namen als Tuning-Schmiede machen. Das erste Projekt stellt dabei ein edles Supermoto-Projekt dar, das es preislich allerdings in sich hat und nicht jedermanns Sache sein dürfte. Schlanke 29.830 Euro verlangen die Slowenen für die Rotobox Moto Splice Supermoto. Dafür erhalten Käufer allerdings ein Paket aus ziemlich feinen und teils individualisierten Bauteilen.

Yamaha-Modelle als Basis

Als Basis-Modelle kommen dabei die Yamaha YZ 250 F, Yamaha YZ 450 F, Yamaha WR 250 F und Yamaha WR 450 F der Jahrgänge 2018 und 2019 zum Einsatz. Am Heck wurde zudem die Schwinge der YZF-R6 verbaut. Der Rahmen stammt aus der WR 450 F. Dank der Bauteile der aufgezählten Modelle konnte so ein 5,5 Zoll großes Hinterrad mit einem 190er-Slick integriert werden. Auch der Auspuff mit Keramikbeschichtung wurde in Spezialfertigung entwickelt. Der hintere Fender und auch einige weitere Bauteile wurde zudem mit einem 3D-Drucker angefertigt. Die Räder bestehen wie erwartet aus Karbon und kommen aus eigenem Hause. Mit dabei sind zudem Federelemente von Öhlins, Bremsen von Brembo und ein modifiziertes Cockpit. Beim Sitz entschieden sich die Slowenen für eine Racing-Variante. Vollgetankt soll sie damit lediglich 119 Kilogramm auf die Waage bringen.