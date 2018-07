Royal Enfield Lock Stock (2018)

Der Twin verdoppelt seine Leistung.

Als weitere leistungsfördernde Maßnahme wurde noch eine Lachgaseinspritzung an den Zweizylinder adaptiert. Um dem drohenden Leistungsansturm Stand zu halten, wurden das Getriebe und die Kupplung massiv verstärkt. Ausgeatmet wird relativ freizügig unter dem Motor durch Sidepipes. Unter dem Strich soll der Twin so über 100 PS bei knapp 7.000/min und 114 Nm bei 5.800/min abgeben. In der Basisversion liegen lediglich 47 PS und 52 Nm an.