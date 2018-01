In Deutschland sind sechs Fahrzeuge in Kundenhand betroffen. Sie wurden bereits informiert und die Felge wird bei allen vom Rückruf betroffenen MV Agusta Dragster 800 RR komplett und kostenfrei getauscht.

MV Agusta Dragster 800 RR, die im Zeitraum 26. Juni 2017 bis 25. September 2017 produziert wurden, ruft der Hersteller zurück. Bei diesen Motorrädern können sich an den Hinterradfelgen die Speichen lockern. Grund dafür ist ein Produktionsfehler. „Bisher sind keine Fälle von Schäden oder Unfällen bekannt“, so die Information von MV.

MV Agusta Dragster 800 im Modelljahr 2018

Die MV Agusta Dragster 800 RR teilt sich den wassergekühlten Dreizylindermotor und das Elektronikpaket mit der Brutale 800 RR. Es bleibt bei der Nennleistung von 103,0 kW (140 PS) bei 13.100/min. Das maximale Drehmoment von 86 Nm liegt bei 10.100/min an und ist ebenfalls unverändert. Änderungen an Getriebe, Zylinderköpfen und Kupplung sollen die Euro 4-Dragster leiser machen. Modifizierungen an Scheinwerfer, Rücklicht sowie vorderes Schutzblech sorgen für eine noch aggressivere Optik.