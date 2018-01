Rückruf Suzuki GSX-R 1000 Modelljahr 2017 - 2018

An den vom Rückruf betroffenen Suzuki GSX-R 1000-Modellen, kann beim Schalten vom ersten in den zweiten Gang das Getriebe in einer Leerlaufposition hängen bleiben und der Motor so ohne Last ungewollt extrem hoch drehen. Legt der Fahrer dann ohne die Kupplung zu ziehen den zweiten Gang ein, so können Spannungsspitzen im Endantrieb entstehen, die die Kette längen oder im Extremfall sogar abreißen lassen können. unter Umständen können dies zu einem Sturz führen

In den USA müssen deshalb 3.097 Suzuki GSX-R 1000 der Modelljahre 2017 und 2018 zur Überprüfung zurück in die Werkstatt. Dort wird dann ein neues Motorsteuerungsmodul verbaut sowie der komplette Kettenantrieb inklusive Ritzel und Kettenrad überprüft.