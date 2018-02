Rückruf Triumph Thruxton/R (Modelljahre 2016 - 2018)

Triumph Amerika hat für die Modelle Triumph Thruxton und Triumph Thruxton R der Modelljahre 2016 bis 2018 einen Rückruf gestartet. Bei beiden Modellen kann es passieren, dass der Motor in gewissen Situationen einfach ausgeht. Zu einem Motorstillstand kann es kommen, wenn der Fahrer bei gezogener Kupplung die Drosselklappen schnell öffnet oder schließt. Ein Software-Update an der ECU (Steuergerät) soll das Problem beheben und für einen stabilen Leerlauf unter allen Bedingungen sorgen.

In den USA sind 2.824 Exemplare vom Rückruf betroffen. Triumph Deutschland hat mittlerweile bestätigt, dass auch in Deutschland 1.257 Fahrzeuge vom Rückruf betroffen sind. Betroffene Besitzer werden per Kundenschreiben informiert.

Seit dem 1. Juli 2016 befindet sich die Triumph Thruxton R bei uns im Dauertest-Fuhrpark. Wie sich die Triumph auf dem Weg zu 50.000 Kilometern schlägt, erfahrt ihr in unserem Dauertest-Bericht.