Suzuki Modelljahr 2018 - Preise und Farben

Ein ganz neues Modell und einige neue Farbvarianten

Bye bye GSX-R 600 und 750, tschüss Bandit 650 und 1250, sayōnara Hayabusa und farewell Intruder. Für’s Jahr 2017 musste Suzukis Modellpalette ordentlich Federn lassen, viele der großen Namen haben sich verabschiedet. Dafür versprach Suzuki Neuheiten, die teils erst Ende der Saison (V-Strom 250), teils gar nicht (GSX 250 R) kamen.

Grund zur Resignation? Nein, das nicht. Vielleicht herrscht in Hamamatsu derzeit tatsächlich ein Innovationsstau, vielleicht gab es zuletzt auch Probleme in der Produktion. Doch erstens ist die V-Strom 250 jetzt wirklich da und will Abenteurer mit ihrer niedriger Sitzhöhe und ihrem umgänglichen Charakter bezaubern. Und zweitens gibt es 2018 auch eine waschechte Neuheit: den Café Racer SV 650 X. Von der im letzten Jahr bestverkauften Suzuki erbt sie die technische Gefälligkeit, kleidet diese aber mit Windschild, Lenkerstummeln und verlegten Fußrasten im Neo-Retro-Stil. Damit wird nun auch Suzuki dem derzeitigen Trend gerecht.

Der Rest der Veränderungen im Portfolio beschränkt sich auf neue Farbvarianten wie beispielsweise eine weiße GSX-R 1000. Auf alles über 1000 Kubik muss man bei Suzuki derzeit leider verzichten.